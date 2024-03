V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so nezadovoljni s potekom izvedbe projekta izgradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem (Jek 2). Po njihovem aktualni projekt spominja na izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Zato so v gibanju pripravili več kot 20 predlogov. Vladnim predstavnikom med drugim predlagajo razširitev delovne skupine za koordinacijo aktivnosti glede Jeka 2 in ...