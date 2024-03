V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so zaradi nezadovoljstva s potekom izvedbe projekta nove nuklerarke v Krškem (Jek 2) pripravili več kot 20 predlogov za transparentno in strokovno upravljanje s projektom. Vladnim predstavnikom med drugim predlagajo razširitev delovne skupine za koordinacijo aktivnosti glede Jeka 2 in pripravo več študij. preberite več » ...