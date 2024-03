VIDEO: V mariborskih zaporih kar 240 oseb, čeprav je kapaciteta zgolj 140. Podali so tudi izjavo glede garij, ki so se pojavile Lokalec.si Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor Robert Šilc je danes pred ZPKZ Maribor na Vošnjakovi 16 v Mariboru podal izjavo za medije glede pojava okužb s prenosljivo boleznijo, garjami, ki jih imajo priporniki. Šilc je dejal, da je trenutno okuženih pet pripornikov, 33 jih je bilo deležnih karantene. Držijo se navodil, ki so jih dobili s strani zdravnikov in NIJZ. “Od začetka so bi ...

