'Bojim se, da so mariborski pravosodni policisti že v hudem stanju apatije' 24ur.com Nalezljive garje, ki so se pojavile med priporniki v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, so priložnost, da se znova opozori na preobremenjene pravosodne policiste, ki morajo varovati več kot prekomerno število zapornikov, poudarja predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Trenutno je v bolniškem staležu 40 pravosodnih policistov, za delo je razpoložljivih le 35, ki pa ne morejo var...

