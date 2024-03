Pojav garij v mariborskih zaporih: 'Situacija je pod nadzorom' 24ur.com V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so se pojavile garje med priporniki, do sedaj so zabeležili okužbo pri petih osebah. Trenutno je s to kožno boleznijo okužena ena oseba, je potrdil direktor zavoda Robert Šilc. Čeprav se soočajo z veliko prostorsko stisko, so bili po njegovih besedah sprejeti vsi potrebni ukrepi za zajezitev okužb.

Sorodno

















Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Emilija Stojmenova Duh

Matej Arčon

Peter Prevc

Dominika Švarc Pipan