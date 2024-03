Umrl sedemmesečni dojenček z Goričkega. Patronažna služba o njegovem rojstvu ni bila obveščena. SiOL.net V urgentni center Splošne bolnišnice Murska Sobota so 17. februarja z reševalnim vozilom in v spremstvu zdravnika reševalca pripeljali sedemmesečnega dojenčka, ki je kljub oživljanju umrl, poroča Vestnik. Otrok je z družino živel na Goričkem, v ZD Murska Sobota pa so pojasnili, da patronažna služba ni bila obveščena o nosečnosti in rojstvu otroka izčrpanega in oslabelega videza, saj starši niso oddali uradne prijave.

