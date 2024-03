Otrok je bil ob prihodu v bolnišnico neodziven, ni dihal in je bil brez utripa, navaja Vestnik. Na urgenco Splošne bolnišnice Murska Sobota je bil 17. februarja pripeljan z reševalnim vozilom in v spremstvu zdravnika reševalca sedemmesečni dojenček z Goričkega. Kljub oživljanju je umrl, poroča Vestnik. Iz bolnišnice so časopisu sporočili, da je zdravnik, ki je spremljal otroka, povedal, da so svoj ...