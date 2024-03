Smrt sedemmesečne dojenčice: patronažna služba o rojstvu ni bila obveščena 24ur.com Pomurski policisti preiskujejo smrt sedemmesečne dojenčice, ki je umrla nenadoma, kljub oživljanju ji niso mogli pomagati. Zdravniki so sicer pri otroku opazili kahektični, to je oslabel in izčrpan videz, a vzrok smrti še ni znan. Patronažna služba ni bila obveščena ne o nosečnosti ne o rojstvu otroka. Družino je pred tragičnim dogodkom sicer redno spremljal Center za socialno delo, kjer poudarja...

Sorodno



















Omenjeni CSD

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Peter Prevc

Luka Dončić

Franci Matoz