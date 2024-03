Po napadu na stran predsednice ruski hekerji še nad RTV Slovenija 24ur.com Po napadu na spletno stran predsednice Republike Slovenije in na spletne strani več državnih organov so si hekerji minulo noč za tarčo izbrali še RTV Slovenija. Njihova spletna stran je bila nekaj časa nedostopna, in sicer od približno 23. ure zvečer do zgodnjih jutranjih ur. Po naših neuradnih informacijah za napadom stoji skupina ruskih hekerjev, ki je Sloveniji pred dnevi napovedala kibernetsk...

