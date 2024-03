Poljski premier: Evropa je že v predvojnem obdobju in ni pripravljena 24ur.com "Vojna ni več pojem preteklosti. Je resnična in začela se je pred več kot dvema letoma," je dejal poljski premier Donald Tusk. Ob tem je opozoril, da je Evropa trenutno v predvojnem obdobju in da celina tudi za svojo lastno dobrobit nikakor ne sme dovoliti, da Rusija premaga Ukrajino.

