Mineva 75 let od ustanovitve zveze Nato Demokracija Piše: STA Ob začetku hladne vojne in okrepljenih napetosti med Zahodom in Sovjetsko zvezo je bilo v Washingtonu 4. aprila 1949 ustanovljeno severnoatlantsko zavezništvo Nato. Ta vojaška zveza se je odtlej močno razširila, preživela padec železne zavese, z aktualno vojno v Ukrajini pa je našla nov smisel. Zveza Nato je trenutno največje obrambno zavezništvo na svetu, v katerem je 30 evropskih in

