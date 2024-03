Najboljša ekipa lige ponudila priložnost Dallasu, Dončić spet pod vprašajem Sportal V noči na nedeljo so se v ligi NBA igrale samo tri tekme. V tekmi, ki je najbolj zanimala Dallas Mavericks in Luko Dončića, so Boston Celtics s 104:92 premagali New Orleans Pelicans (45-29), ki je na zahodu na petem mestu, ob odigrani tekmi več pa imajo pelikani zdaj le zmago več od šestega Dallasa, ki bi v noči na nedeljo ob morebitnem ugodnem razpletu in zmagi nad Houstonom lahko skočil na peto ...

