Devin Booker je z 52 točkami vodil Phoenix Suns do zmage s 124:111 nad New Orleans Pelicans, neposrednimi tekmeci za uvrstitev v končnico lige NBA. Pelikani so sedaj na zahodnem delu lige šesti, mesto za Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Ti bodo naslednjič igrali v noči na sredo po slovenskem času v gosteh proti Golden State Warriors.



Več na Ekipa24.si