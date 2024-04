Piše: Moja Dolenjska Zdravniki in zdravnice jeseniške bolnišnice so v javnem pismu opozorili, da sedanja oblika dela pomembno vpliva na obseg njihovega dela in obravnavo pacientov, kar se bo ob nadaljevanju stavke v naslednjih tednih še poslabšalo. Sprašujejo se, kdaj bodo pristojni ugotovili, da javno zdravstvo na tak način ne bo preživelo. Od vlade zahtevajo takojšnje učinkovito reševanje razmer ...