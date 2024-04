Javno pismo zdravnic in zdravnikov Splošne bolnišnice Jesenice Dnevnik Potem ko smo prejšnji teden objavili pismo javnosti osebja izolske bolnišnice, so se oglasili tudi v jeseniški. Ugotovili so, da so zaradi stavke februarja opravili dobrih sedem odstotkov manj načrtovanih operacij, v prvih treh tednih marca pa se je...

