Janša in Zver: Jourova se je vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije Primorske novice Iz dokumentov, ki jih je evropski poslanec Milan Zver po enem letu uspel pridobiti o lanskem obisku podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji, izhaja, da je sum o vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije, potrjen, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predsednik SDS Janez Janša.

