Obtožbe Janše in Zvera: Evropska komisija izrazila podporo Jourovi Dnevnik Iz Evropske komisije so danes sporočil, da podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova tako kot vsi člani kolegija uživa močno podporo predsednice Evropske komisije. Sporočilo so objavili zaradi včerajšnjih pozivov evroposlanca Milana Zvera in...

Sorodno