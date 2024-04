Medijski “fact checking” projekti so v zelo kratkem času pridobili slab sloves. Od visokih ciljev razkrinkavanja “lažnih novic” ni ostalo veliko. Nekateri so prepričani, da gre za cenzuro konservativnih glasov, drugi, da gre za poskus soustvarjanja politike. O vse bolj pereči temi, torej o naravi tovrstnih projektov, smo povprašali dr. Žigo Turka, mag. Branka Grimsa in Tina Mamića. Predsednik ...