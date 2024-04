Nebo nad Slovenijo bo nadzoroval ... Janša Reporter Direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Rok Marolt je odstopil s položaja in se z nadzornim svetom dogovoril za predčasno prenehanje mandata z iztekom v četrtek. Do imenovanja novega direktorja bo družbo vodil član nadzornega sveta Srečko Janša, so d

Sorodno