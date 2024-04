Vreme: Sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo Dnevnik Na zahodu bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno

































Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar