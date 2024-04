Vreme: pričakujemo lahko rekordne temperature, tudi do 30 stopinj Dnevnik Dvodnevno obdobje hladnejšega vremena se počasi končuje. Ponoči se bo nad Slovenijo delno razjasnilo, jutri bo precej jasno, ponekod pa se lahko ogreje tudi do 22 stopinj Celzija. Še topleje naj bi bilo med nedeljo in torkom, ko bi se lahko ponekod...

