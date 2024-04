Poletje bo potrkalo na vrata Primorske novice Po vremensko nič kaj ugodnih velikonočnih praznikih bo prvi aprilski konec tedna tudi na Primorskem dokaj sončen in predvsem zelo topel. Čez dan bo od 20 do 25 stopinj Celzija, na vzhodu države pa se bo segrelo tudi tja do 30 stopinj. Čaka nas torej prava generalka pred poletjem.

