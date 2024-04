Zakaj se Giorgia Meloni in Marine Le Pen sovražita SiOL.net Italijanka Giorgia Meloni in Francozinja Marine Le Pen sta si ideološko blizu, a kljub temu med njima zadnja leta vladajo hladni odnosi. Razlogov za to je več, od pogledov na vojno v Ukrajini, odnosov do predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen do osebnih trenj.

