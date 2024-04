“Upam, da mi o tem ne bo treba govoriti še enkrat. Ne štejem več, kolikokrat so me to vprašali” PORTAL PLUS Predsednica Državnega zbora, nekdanja podpredsedica stranke Svoboda, Urška Klakočar Zupančič je ponovno zavrnila vsa ugibanja o tem, da bi šla na listo Gibanja Svobode na evropskih volitvah. Predsednik vlade v stiski glede kredibilnih kandidatov menda še vedno upa, da si bo premislila. (Vir: 24ur.com)

