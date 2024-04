Kako prihajajoče evrovolitve vplivajo na domače politično prizorišče? RTV Slovenija Kandidati na prihajajočih evrovolitvah so v Tarči pretresali aktualne pereče teme, med drugim tudi nezakonite migracije in načrtovane začasne azilne domove. Stranke desnice so kandidatne liste že sestavile, medtem ko na levici še iščejo kandidate.

Sorodno