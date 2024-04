Nov skok v prazen bazen? To so kandidati Gibanja Svoboda za evropske volitve Nova24TV Gibanje Svoboda je na včerajšnjem strankarskem festivalu, ki ga je sicer obiskalo okrog 200 ljudi, predstavilo listo kandidatov za junijske volitve v Evropski parlament. Nosilec liste bo direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo. Kandidiral pa bo celo bivši premier in minister za obrambo Marjan Šarec, ki po njegovih besedah sam ve “kje mu je mesto v Svobodi”. Po nekaterih informacijah ...

Sorodno