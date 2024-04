Tina Gaber in Robert Golob ob Zbiljskem jezeru - kaj se je dogajalo? (FOTO) Reporter Festivala Svobode ob Zbiljskem jezeru se je udeležilo nekaj več kot 1000 članov in simpatizerjev največje vladne stranke Gibanje Svoboda, ki so prišli na predstavitev kandidatov stranke za evropske volitve in strankinega kandidata za evropskega komisarja.

