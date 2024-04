Profesor in učiteljica mučila lastne otroke, hčerka spregovorila, kako je bilo zurnal24.si Na vnovičnem sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču so včeraj zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe ter surovega ravnanja obsodili srednješolskega profesorja psihologije in njegovo ženo, učiteljico slovenščine in angleščine na osnovni šoli. On ima od prej pet otrok, ona mu jih je rodila še šest.

