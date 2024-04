62-letnemu profesorju šestletna zaporna kazen zaradi nasilja v družini 24ur.com Ponovljeno sojenje 62-letnemu Ljubljančanu in njegovi 49-letni ženi zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja se je na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo z obsodilno sodbo. Moški je bil obsojen na šest let in pet mesecev zaporne kazni, soobtožena pa na dveletno pogojno kazen.

