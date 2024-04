Ponovljeno sojenje 62-letnemu Ljubljančanu in njegovi 49-letni ženi zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja se je v četrtek na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo z obsodilno sodbo, poročajo mediji. Moški je bil obsojen na šest let in pet mesecev zaporne kazni, soobtožena pa na dveletno pogojno kazen. Ženski so določili so tudi triletno varstveno nadzorstv ...