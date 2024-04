Nadaljnji pregled pokazal: Vingegaard utrpel kontuzijo pljuč in pnevmotoraks 24ur.com Kaotična četrta etapa dirke po Baskiji, ki jo je zaznamoval množičen padec favoritov 36 kilometrov pred ciljem, je dobila novo poglavje. Iz Visme-Lease a Bike so sporočili, da je Jonas Vingegaard poleg več zlomljenih reber in ključnice utrpel še kontuzijo pljuč in pnevmotoraks, kar pomeni, da mu zrak zaradi predrtja popljučnice uhaja v prsno votlino in tako otežuje dihanje.