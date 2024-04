Tadej Pogačar zaskrbljen nad črnim dogodkom Sportal Po grozljivem trku na spustu z Olaeta v četrti etapi Dirke po Baskiji so jo skupili številni kolesarji. Primož Roglič, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Jay Vine so bili med drugimi prisiljeni predčasno končati dirko in utrpeli številne poškodbe. Ob neljubem dogodku se je odzvala številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, ki je hkrati izgubil pomočnika za Giro.

