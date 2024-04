So korenine pod asfaltom povzročile grozljivi padec na dirki po Baskiji? 24ur.com Kolesarski svet je pretresel hud padec na četrti etapi dirke po Baskiji, zaradi katerega so odstopili tudi glavni favoriti Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Primož Roglič. Kaj točno je bil vzrok za padec, še ni znano. Po mnenju baskovskega kolesarja Mikela Bizkarre, ki ga sicer ni na dirki, bi ga lahko zakrivile številne korenine pod plastjo asfalta na cesti.

Sorodno





























































































Omenjeni Lidl

Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Matjaž Han

Robert Golob

Matevž Frangež