Čakalne dobe so se med zdravniško stavko podaljšale. Za koliko? N1 V ponedeljek bomo vstopili v 13. teden zdravniške stavke, ki je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. V tem času so se po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) povprečne čakalne dobe podaljšale pri stopnjah nujnosti zelo hitro, hitro in redno. Za koliko?

