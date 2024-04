Meningokokni meningitis je gnojno vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzroča meningokok. Bolezen se navadno pojavi nenadno s povišano temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. V najhujših primerih se stanje slabša iz ure v uro. Čeprav se je z uporabo antibiotikov smrtnost obolelih znižala, ta ostaja precej visoka, in sicer je okužba usodna za osem do 15 odstotkov o ...