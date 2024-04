V Novem mestu zaradi meningokoknega meningitisa umrl učenec OŠ Bršljin Reporter Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so obvestili o smrti najstnika zaradi suma invazivne meningokokne okužbe, so sporočili z NIJZ. Dodali so, da primer preiskujejo in iščejo vse, ki bili v tesnem stiku z obolelim. Tveganje

Sorodno

































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Vladimir Prebilič

Matej Arčon

Primož Roglič