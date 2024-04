Roglič pokazal številne odrgnine in sporočil, da se počuti malo bolje RTV Slovenija Primož Roglič je na Instagramu pokazal številne odrgnine, ki jih je staknil na tretji in četrti etapi Dirke po Baskiji. Zasavec jo je odnesel brez zlomov in se bo lahko nemoteno pripravljal na Dirko po Franciji, ki se bo začela 29. junija v Firencah.

