Agencija RS za okolje (Arso) je danes na merilni postaji v Osilnici izmerila 30 stopinj Celzija. “To je najzgodnejša tridesetica v zgodovini merjenj v Sloveniji,” so na omrežju X zapisali v Arsu. V Osilnici so popoldan po navedbah Arsa namerili 30 stopinj Celzija, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija. Do sedaj so v državi 30 […]