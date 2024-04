Vreme: Večinoma sončno in precej toplo bo, vse do 29 stopinj Celzija Politikis Danes bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 22 […]

