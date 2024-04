Poletje na začetku aprila: rekorde temperature bodo vztrajale Lokalec.si Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Pihal bo jugozahodnik, zapišejo na strani Agencije RS za okolje. Danes bo precej jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 °C. Jutri bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 22 do 26, na Dolenjsk ...

Sorodno















































Omenjeni Rusija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Arčon

Tadej Valjavec

Frančišek Verk