Tonin o listi NSi, ki je »evropska, nacionalna in lokalna« [VIDEO] Družina

Opozicijska NSi je minuli konec tedna na programski konferenci v Celju predstavila kandidatno listo za junijske volitve v Evropski parlament, članice in člani pa so soglasno potrdili tudi program »Evropa blizu našim ljudem«, s katerim bo stranka nastopila na volitvah.

Sorodno