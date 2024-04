V koalicijskih SD in Levici redkobesedni v izjavah glede Tomaža Vesela topnews.si V koalicijskih strankah SD in Levica so ob današnji napovedi Gibanja Svoboda, da bo njihov kandidat za evropskega komisarja nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, previdni. Zavedajo se, da ima Svoboda pri imenovanju kandidata nesporno večino, pričakujejo pa, da se bodo o kandidatih za komisarsko mesto pogovorili na ravni koalicije. Kot je spomnila predsednica SD […]...

