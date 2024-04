Ljubljana se v Galeriji Vžigalica znova klanja Sloveniji, tokrat se obrača v "Tubolje" RTV Slovenija V okviru cikla Ljubljana se klanja Sloveniji so v Galeriji Vžigalica pripravili razstavo z naslovom Tubolje, na kateri so na ogled umetnine Borisa Beje, Đejmi Hadrović, Maše Jazbec, Matica Kosa, Milana Razborška in Ulle Žibert.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janja Garnbret

Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Janković