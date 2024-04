"Slika je odraz oziroma materializirana podoba moje biti, črno na belem" RTV Slovenija Brane Sever že skoraj 40 let v svojem slikarstvu posega po črni in beli kot glavnih barvah svoje umetnosti. To je eden od razlogov, da je tudi aktualno razstavo v galeriji Equrna v Ljubljani naslovil Črno na belem.

Sorodno