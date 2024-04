Saj ni res, pa je. In to 10. aprila, ne prvega. Telekom Slovenije obstoječim in novim naročnikom za eno leto omogoča brezplačno uporabo mobilnih storitev. V okviru akcijske ponudbe, ki je do 15. maja na voljo zasebnim in poslovnim uporabnikom, lahko to izjemno ugodnost izkoristijo obstoječi ali novi naročniki najsodobnejših mobilnih paketov Naj B, Naj C in Naj 5G, ki na svojem naročniškem razmerju ...