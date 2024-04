Telekom Slovenije obstoječim in novim naročnikom za eno leto omogoča brezplačno uporabo mobilnih storitev. V okviru akcijske ponudbe, ki je do 15. maja na voljo zasebnim in poslovnim uporabnikom, lahko ugodnost izkoristijo obstoječi ali novi naročniki mobilnih paketov Naj B, Naj C in Naj 5G, ki na svojem naročniškem razmerju sklenejo naročnino na podrejen paket Druga številka. Na ta način lahko na ...