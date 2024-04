Piše: Bogdan Sajovic Evropski parlament na včerajšnjem plenarnem zasedanju v Bruslju sprejel evropski migracijski pakt. Z njim so globalistični migrantoljubci še korak bližje temu, da z množičnimi migracijami preplavijo še tiste članice Unije, ki so se tej usodi do sedaj uspele izogniti. Pakt sicer še ni dokončno sprejetje, saj bo moral pred uveljavitvijo nove zakonodaje dokončno zeleno luč prižga ...