Upravna spora občin Središče ob Dravi in Brežice glede azilnih domov rešuje sodišče, do njegove odločitve vladni odlok veljaven Demokracija Piše: C. R. Potem ko sta občini Središče ob Dravi in Brežice sprožili upravni spor zaradi odločitve vlade, da na njunem območju vzpostavi začasna azilna domova, je predsednica Upravnega sodišča RS Jasna Šegan povedala, da sta obe zadevi v “začetni fazi reševanja”. Do odločitve sodišča pa je vladni odlok v veljavi, je Šegan danes še pojasnila za STA. Občina Središče ob Dravi je upravni spor vlo

Sorodno













Omenjeni Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Matjaž Han