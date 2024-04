V Brežicah zbrali okoli sedem tisoč podpisov za peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma SiOL.net Ljudska iniciativa občank in občanov Brežic je vladi dopoldne predala nekaj manj kot sedem tisoč podpisov pod peticijo proti vzpostavitvi azilnega doma na območju Obrežja. Odločitev vlade o tem so označili za enostransko in nestrokovno. Pričakujejo, da jim bo vlada prisluhnila, sicer napovedujejo, da bodo šli vse do Bruslja.

