Občanke in občani Občine Brežice so ob podpori širše skupnosti zbrali nekaj manj kot sedem tisoč podpisov peticije proti vzpostavitvi azilnega centra na območju Obrežja. Ljudska iniciativa občank in občanov je podpise dopoldne predala vladi. Civilna iniciativa občanov je v roku enega tedna zbrala malo manj kot sedem tisoč podpisov podpore. Podpise so predali tajniku generalnega sekretariata Vlade ...